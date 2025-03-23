Посол Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе

ТАСС: посол РФ в США отправится в Вашингтон на следующей неделе

Российский посол в США Александр Дарчиев отправится в Вашингтон на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник.

«На следующей неделе посол направляется в Вашингтон», — сообщил источник.

Дарчиев был назначен на должность посла России в США в начале марта. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России.

20 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дарчиев, до последнего времени возглавлявший департамент Северной Атлантики МИД, «в эти дни» планирует направиться в США.

Ранее экс-посол США заявил, что Москва и Вашингтон определяют будущее мира.