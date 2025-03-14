В Кремле назвали главные задачи нового российского посла в США

Песков назвал главной задачей посла в Вашингтоне развитие отношений РФ и США

Главными задачами нового российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева являются развитие отношений с США и отстаивание интересов России. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — сказал он, отвечая на вопрос, какие задачи перед ним ставит Владимир Путин.

Песков также рассказал, что в графике президента пока нет встречи с послом.

6 марта Путин подписал указ о назначении Дарчиева главой российской дипмиссии в Вашингтоне и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее дипломат занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России. С октября 2014 года по январь 2021 года он был послом в Оттаве.

The Washington Post отмечала, что его назначение произошло на фоне перезагрузки в отношениях между двумя странами.

Ранее сообщалось, что индекс Мосбиржи вырос после слов Путина о перемирии.