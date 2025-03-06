Путин назначил нового посла в США

Президент России Владимир Путин назначил Александра Дарчиева послом в США. Президентский указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом он также назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее Дарчиев уже возглавлял российское дипломатическое представительство, но в Канаде. Он был российским послом в Оттаве с октября 2014 года по январь 2021 года.

Александр Дарчиев родился в 1960 году. В 1983 году он окончил МГУ им. М.В.Ломоносова. В 2016 году получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 2021 году дипломата назначили директором департамента Северной Атлантики МИД РФ.

С 2017 года послом России в США был Анатолий Антонов. Летом прошлого года он заявил об окончании своей миссии, после чего он вернулся в Россию. Владимир Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.

Ранее в ЕС пожаловались на изменение поведения властей США после встречи с чиновниками РФ.