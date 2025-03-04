Экс-посол США заявил, что Москва и Вашингтон определяют будущее мира

Бывший посол США в Саудовской Аравии и временный поверенный в делах в Китае и Таиланде Чарльз Фриман сравнил нынешнее взаимодействие России и США с Вестфальским миром по своему значению для будущего Европы и всего мира. Своим мнением он поделился в интервью ТАСС.

«Это определяющий момент. Он определит будущее Европы. И он определит будущее мира. В этом смысле он аналогичен Вестфальскому миру <...>», — сказал дипломат, подчеркнув, что текущие решения двух держав определят геополитическую картину на десятилетия вперед.

Фриман также указал на неразрывную связь стабильности в Европе с участием России. Он считает невозможным обеспечение мира и безопасности на континенте без активного участия Москвы в европейских делах, отмечая, что история неоднократно подтверждала пагубность попыток игнорировать интересы ведущих держав.

Накануне агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и минфину подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с РФ.

Ранее эксперт раскрыл, почему США стремятся наладить отношения с Россией.