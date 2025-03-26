Генсек НАТО заявил, что альянс имеет право реагировать на требования России

Страны Североатлантического альянса вправе самостоятельно «реагировать» на требования России не приближать силы блока к ее границам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин «может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров», отметил Рютте. Но российский лидер «не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса», продолжил генсек.

«Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать», — добавил Рютте.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Россия якобы потребовала в ходе американо-российских переговоров в Саудовской Аравии вывести войска НАТО с территорий стран Восточной Европы, не соответствует действительности.

Телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в неофициальных беседах якобы заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы.

В свою очередь обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее Россию назвали наиболее серьезной угрозой для НАТО.