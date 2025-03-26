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Россию назвали наиболее серьезной угрозой для НАТО

Генсек Рютте: Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО
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Mikko Stig/Reuters

Россия продолжает оставаться «наиболее серьезной угрозой» для стран Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РИА Новости.

Он призвал государства альянса увеличивать расходы на оборону.

«Мы не должны забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой НАТО», — сказал генсек.

Россия вкладывает значительные экономические ресурсы в развитие своего военно-промышленного комплекса, что в будущем приведет к увеличению возможностей российской армии, отметил Рютте.

В феврале генеральный секретарь НАТО призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать.

В декабре министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ведомство работает над тем, чтобы быть полностью готовым к возможному военному конфликту с НАТО, который возможен уже в ближайшее десятилетие. Об этом говорят решения на саммите альянса и доктринальные документы, добавил глава Минобороны.

Ранее Путин исключил нападение России на НАТО.

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