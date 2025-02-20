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Раскрыты планы США вывести часть американских войск из Европы

NBC: Хегсет заявил украинским чиновникам, что США могут вывести часть сил из ЕС
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Leah Millis/Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет в неофициальных беседах заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на госслужащих США.

Как сообщает NBC, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генерал-лейтенант Хегсет «ошеломил» украинских чиновников, заявив, что Вашингтон рассматривает возможность вывода значительной части американских войск из Европы.

По данным телеканала, этот план, озвученный американскими официальными лицами, вызвал обеспокоенность у представителей Украины. Как известно, инициатива о выводе войск обсуждается на фоне стремления США сосредоточить внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе и границе с Мексикой.

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.

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