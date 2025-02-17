СМИ утверждают, что США могут вывести военных из Балтии

FT: Трамп может вывести войска из Балтии и Европы на фоне переговоров с Россией

Президент США Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в дальнейшем американские войска могут быть перемещены дальше на запад, в результате этого «Евросоюз станет уязвим для российской армии».

Издание подчеркивает, что США перестали считаться для европейских государств союзником, на которого можно положиться.

До этого глава Военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Соединенные Штаты могут частично вывести свои войска из Евросоюза, но вряд ли окончательно покинут НАТО.

Он также согласился с тем, что ЕС следует повысить расходы на оборону из-за изменившихся приоритетов США.

14 февраля сообщалось, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности может объявить о выводе «значительной части» американских войск из Европы. В НАТО ожидают, что в качестве первого шага Штаты могут вывести военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.