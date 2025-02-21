В Кремле опровергли информацию о требовании России по выводу войск НАТО

Информация о том, что Россия якобы потребовала в ходе американо-российских переговоров в Саудовской Аравии вывести войска НАТО с территорий стран Восточной Европы, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это не так. Это не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля во время брифинга с журналистами.

20 февраля телеканал NBC сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет в неофициальных беседах якобы заявил украинским чиновникам, что США рассматривают возможность вывода большой части американских войск из Европы.

17 февраля обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман писал, что США в скором будущем могут вывести американских военных из Латвии, Литвы и Эстонии на фоне переговоров с Россией по Украине. Журналист отмечал, что европейцы перестали видеть в Вашингтоне союзника, на которого можно положиться.

Ранее в Швеции Европу призвали готовиться к возможному выводу войск США.