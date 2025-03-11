Атакой дронов на Москву и Подмосковье украинская сторона намерена сорвать мирный процесс, заявил французский политик и лидер партии «‎Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«‎Киевский режим не мог предпринять лучшей попытки сорвать переговоры о мире! Это уже второй раз за несколько дней, после странного поведения Зеленского в Белом доме! Он, за которым стоит Евросоюз, не хочет мира!», — написал Филиппо.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили 337 дронов Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области. По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

8 марта лидер партии «‎Патриоты» заявил, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину для того, чтобы спровоцировать конфликт.

Ранее стало известно, в каком состоянии пострадавшие после атаки БПЛА по Видному.