Стало известно, в каком состоянии пострадавшие после атаки БПЛА по Видному

Воробьев: в больнице Видного сейчас четверо пострадавших, среди них ребенок

В больнице Видного Московской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Московской области рассказал, что среди пострадавших — 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, также ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, они получили порезы от оконных осколков. Годовалый сын жительницы Видного не пострадал — его от осколков прикрыла бабушка.

Еще одного пострадавшего, 17-летнего юношу, уже отпустили домой — у него небольшие травмы.

Воробьев отметил, что уже отдал поручение по оказанию помощи пострадавшим. Они, по его словам, получат максимум внимания.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее в Подольске рассказали о повреждениях после ночной атаки дронов ВСУ.