Филиппо: ЕС и Макрон хотят отправить войска на Украину для провокации

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отправить войска на Украину для того, чтобы спровоцировать конфликт. Его слова приводит РИА Новости.

»ЕС и Макрон при любых обстоятельствах хотят присутствовать на Украине, чтобы гарантировать, что даже если наступит мир, в любой момент он мог бы вновь инициировать конфликт», — заявил Филиппо.

По его словам, поэтому Макрон и ЕС хотят разместить там военных.

«Именно поэтому они хотят военных вложений в Украину. Это тотальная ловушка», — отметил он.

В субботу в Париже прошла акция протеста против вовлечения Франции в конфликт на Украине. Участники акции выступали против отправки французских военных и вооружений на Украину. Они собрались на площади Пале-Рояль возле Лувра, а затем промаршировали на другую сторону Сены, скандируя призывы отказаться от создания общих вооруженных сил Евросоюза. При этом некоторые участники акции выступили за выход Франции из ЕС.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия намерены подготовить план по Украине в ближайшие дни.