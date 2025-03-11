В Минобороны сообщили о более 90 сбитых над Московской областью беспилотниках

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, еще 126 дронов сбили над Курской областью. Также 38 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, 25 – над Белгородской областью, 22 – над территорией Рязанской области. Десять беспилотников уничтожили над территорией Калужской области, по восемь – над Липецкой и Орловской областями, шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области и три – над Нижегородской областью.

Средства ПВО за ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из различных городов и районов региона, включая Коломну, Зарайск, Серебряные пруды, Раменское и другие. В Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям) сообщается о нескольких пострадавших.

Ранее обломки беспилотника нашли в московской Капотне.