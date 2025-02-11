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Вице-президент США Вэнс встретился с фон дер Ляйен

Reuters: вице-президент США Вэнс встретился с главой ЕК фон дер Ляйен
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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс проводит в Париже встречу с главой Европейской комисии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.

Также во встрече участвует верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа ясно дала понять, что нас очень волнует Европа. Мы видим много экономических отношений, которые можно развивать с Европой», — сказал он.

Также он отметил, что хочет убедиться, что стороны действительно вовлечены в партнерство в сфере безопасности, которое выгодно как Европе, так и Соединенным Штатам.

Накануне Трамп сообщил, что вводит пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%. Урсула фон дер Ляйен заявила, что «глубоко сожалеет» о данном решении Трампа. Она отметила, что Европейский союз ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Ранее Шольц сказал, что Евросоюз ответит на введение США пошлин на экспорт стали и алюминия.

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