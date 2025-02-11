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Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия

Трамп ввел пошлины в размере 25% на ввоз в США стали и алюминия
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в страну стали и алюминия. Об этом пишет Reuters.

«Трамп в понедельник существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия до фиксированного уровня в 25% «без исключений и изъятий» в попытке помочь испытывающим трудности отраслям», — говорится в публикации.

Меры вступят в силу 4 марта.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия политик объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре стало известно, что президент США Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ Вашингтон приостановил введение пошлин.

Позже журнал The Atlantic писал, что Трамп использует торговлю как средство для разрешения разногласий. Издание подчеркнуло, что США стали ненадежным партнером после начала торговой войны, угрожая ключевым союзникам, таким как Канада и Мексика. Также отмечается, что пошлины приводят к росту цен на жилье и падению акций американских автомобильных компаний.

Ранее сообщалось, что некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа.

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