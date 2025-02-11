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Шольц предупредил, что ЕС сплоченно ответит на пошлины США на сталь и алюминий

Шольц: на пошлины США последует сплоченная реакция Евросоюза
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Annegret Hilse/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз ответит на введение США пошлин на экспорт стали и алюминия. Его слова приводит ТАСС.

«Если США не оставят нам другого выбора, то на это последует сплоченная реакция ЕС», — заявил он.

По его словам, торговые войны в конечном итоге стоят процветания для обеих сторон конфликта.

В начале февраля президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Накануне Трамп велел ввести пошлины на весь импорт в США стали и алюминия в размере 25%. Меры вступят в силу 4 марта. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что «глубоко сожалеет» о данном решении Трампа. Она отметила, что Европейский союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Ранее Шольц ответил Трампу на угрозы.

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