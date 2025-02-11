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В Евросоюзе заявили, что ответят США за ввод пошлин

Фон дер Ляйен: ЕС ответит жесткими мерами на пошлины США
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Johanna Geron/Pool/Reuters

Европейский союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы. Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа — они вызовут жесткие и соразмерные ответные меры», — сказала глава ЕК.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Меры вступят в силу 4 марта.

В начале февраля Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны. Президент США считает, что его страна «была обворована практически всеми государствами мира».

Газета Financial Times (FT) писала, что Евросоюз может принять ответные меры в отношении крупных американских технологических компаний в случае, если Трамп введет пошлины для стран союза.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Трампу на угрозы.

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