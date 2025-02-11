Поставки российского газа в Словакию возобновились через трубопровод «Турецкий поток». Об этом сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Российский газ начинает поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток». Это стало возможным благодаря совместным усилиям России и Турции, за что им следует выразить благодарность», — сказал он.

До этого стало известно, что российская энергетическая компания «Газпром» с 1 февраля начала поставлять газ крупнейшему словацкому энергооператору SPP по газопроводу «Турецкий поток»

11 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина в рамках сделки ЕС и Венгрии по обеспечению энергобезопасности обязалась не атаковать инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком».

1 февраля РИА Новости писало, что данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) свидетельствуют о рекордном объеме поставок российского газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» в январе 2025 года.

Ранее цены на газ резко выросли.