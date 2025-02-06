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Словакия нашла способ получать российский газ

Dennik N: «Газпром» начал поставлять газ словацкому SPP через «Турецкий поток»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Российская энергетическая компания «Газпром» с 1 февраля начала поставлять газ крупнейшему словацкому энергооператору SPP по газопроводу «Турецкий поток», сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на заявление главы словацкой компании Войтеха Ференца.

По его словам, «Газпром» начал поставки с 1 февраля. Ференц отметил, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Как добавил глава компании, контракт с «Газпром экспорт» действует до 2034 года.

Во второй половине декабря президент Владимир Путин напомнил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейских потребителей. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

Вскоре премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил украинского президента Зеленского, что если Киев не разрешит транзит газа через территорию Украины в Европу, то может возникнуть серьезный конфликт. В конце января министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что Украине не хватит газа для собственных нужд на фоне прекращения транзита углеводородов из России через территорию Украины.

Ранее премьер Словакии предупредил о последствиях прекращения транзита газа через Украину.

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