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Экспорт российского газа по «Турецкому потоку» достиг исторического максимума

Экспорт российского газа по «Турецкому потоку» в Европу вырос на 26,7%
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Global Look Press

Данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) свидетельствуют о рекордном объеме поставок российского газа в Европу по газопроводу «Турецкий поток» в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Поставки составили 1,56 млрд кубометров, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднесуточный объем составил 50,3 млн кубометров, превзойдя предыдущий максимум (почти 1,53 млрд кубометров в декабре 2024 года) на 2%.

Газ в прошлом году поступал в Европу по двум основным маршрутам: через «Балканский поток» (Болгария, Сербия, Румыния, Греция, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Венгрия) и через Украину (Словакия, Молдавия/Приднестровье, с дальнейшей переправкой в Австрию, Италию и Чехию).

В 2024 году объем поставок по «Турецкому потоку» увеличился на 22,3% (до 16,7 млрд кубометров), а по украинскому маршруту – на 5,4% (до 16,1 млрд кубометров). При этом поставки через «Турецкий поток» впервые превысили объем транзита через Украину.

В целом, поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2024 году выросли на 13,4%, достигнув 32,75 млрд кубометров.

13 января беспилотники ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу.

Ранее в ЕС не захотели связывать с Украиной возобновление импорта газа из России.

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