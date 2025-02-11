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Стало известно об одном обязательстве Украины по транзиту газа в ЕС

МИД Венгрии: Украина обязалась не атаковать «Турецкий поток»
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РИА Новости

Украина в рамках сделки ЕС и Венгрии по обеспечению энергобезопасности обязалась не атаковать инфраструктуру, связанную с «Турецким потоком». Об этом в беседе с РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Во-первых, Украина не должна прекращать поставки нефти через свою территорию. Во-вторых, они не будут атаковать инфраструктуру «Турецкого потока»», — подчеркнул венгерский министр.

По словам Сийярто, Венгрия также получила гарантии о том, что переговоры о возобновлении транзита газа через территорию Украины будут начаты «очень быстро».

Как отметил глава МИД Венгрии, на момент середины февраля Будапешт не видит никакого прогресса относительно проблемы транзита газа.

До этого спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявлял о возможности транзита через страну азербайджанского газа.

Он подчеркнул, что речь идет именно об азербайджанском газе, исключая любые варианты транспортировки под видом азербайджанского топлива из иных источников.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Словакии заявили, что Украине скоро не хватит газа для своих нужд.

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