Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цены на газ резко выросли

Цены на газ в Европе впервые за два года превысили $620 за тысячу кубометров
close
Dmitriy Yermishin/Shutterstock/FOTODOM

Биржевая стоимость газа в Европе впервые с 8 февраля 2023 года выросла до $620 за тысячу кубометров, прибавив почти 4% относительно уровня закрытия торгов в прошлую пятницу, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на март по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 по мск у отметки в $618. К 11:03 по мск цена поднялась до $620,7.

Средняя цена газовых фьючерсов на европейской бирже по итогам прошедшего года составила $386,5, что на 16,3% ниже относительно показателей годом ранее.

Во второй половине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который ЕК представит в феврале.

В январе сообщалось, что США выступают за полный отказ ЕС от импорта российского газа, несмотря на то, что ряд стран, такие как Австрия, Венгрия и Словакия, стремятся сохранить поставки.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами