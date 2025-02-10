Цены на газ резко выросли

Цены на газ в Европе впервые за два года превысили $620 за тысячу кубометров

Биржевая стоимость газа в Европе впервые с 8 февраля 2023 года выросла до $620 за тысячу кубометров, прибавив почти 4% относительно уровня закрытия торгов в прошлую пятницу, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсы на март по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10:00 по мск у отметки в $618. К 11:03 по мск цена поднялась до $620,7.

Средняя цена газовых фьючерсов на европейской бирже по итогам прошедшего года составила $386,5, что на 16,3% ниже относительно показателей годом ранее.

Во второй половине января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз должен полностью отказаться от газа из России и при этом снизить цены на энергию в странах Европы. Эти цели станут главными в новом энергетическом плане, который ЕК представит в феврале.

В январе сообщалось, что США выступают за полный отказ ЕС от импорта российского газа, несмотря на то, что ряд стран, такие как Австрия, Венгрия и Словакия, стремятся сохранить поставки.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.