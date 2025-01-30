В ЕС не захотели связывать с Украиной возобновление импорта газа из России

Еврокомиссия не хочет связывать с Украиной восстановление поставок газа из РФ

Еврокомиссия (ЕК) не намерена связывать начавшееся в ЕС обсуждение возобновления импорта газа из России с мирными переговорами по урегулированию на Украине. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер, передает ТАСС.

«Мы не делаем никакой связи с мирными переговорами», — подчеркнула она.

До этого газета Financial Times писала, что начавшееся в ЕС обсуждение возобновления поставок трубопроводного газа из России в Европу как возможной части будущего соглашения по урегулированию на Украине привело в ярость чиновников в Брюсселе.

Та же газета сообщала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Идею о возобновлении поставок «голубого топлива» одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они полагают, что закупки российского газа позволят сократить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

Ранее в Кремле заявили, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа в Европу.