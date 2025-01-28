Песков: поставки газа в Европу — коммерция, РФ в них заинтересована

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что поставки газа в Европу являются коммерцией, и Москва в них заинтересована.

На вопрос журналиста о том, что Европейская комиссия планирует переговоры с Украиной по оплате российского газа, а также подключить к нему Венгрию и Словакию, Песков заявил, что Россия готова возобновить транзит газа, если есть покупатели.

«Это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой коммерции», — поделился Песков.

Он добавил, что в Москве знают о неких заверениях, которые получила Венгрия от Брюсселя, а также о том, что «некий переговорный процесс будет возобновлен».

Также, по словам Пескова, президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с транзитом газа.

До этого агентство Reuters сообщало, что Еврокомиссия продолжит переговоры с Киевом по поставкам газа.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто перед возможным продлением антироссийских санкций потребовал от главы дипломатии ЕС Каи Каллас на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) гарантировать, что Украина и страны Европы не будут препятствовать энергоснабжению Венгрии.

Ранее глава МИД Венгрии обозвал Туска «агентом Сороса».