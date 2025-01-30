Идея стран ЕС возобновить импорт газа из России привела Брюссель в ярость

FT: разговоры о возобновлении импорта газа из РФ привели Брюссель в ярость

Начавшееся в ЕС обсуждение возобновления поставок трубопроводного газа из России в Европу как возможной части будущего соглашения по урегулированию на Украине привело в ярость чиновников в Брюсселе. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Разговоры о возобновлении продаж газа из России по трубопроводам привели в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объемов импорта российских энергоносителей в блок», — говорится в сообщении издания.

По оценке FT, возобновление российского экспорта газа в Европу значительно увеличило бы доходы Москвы.

До этого та же газета сообщала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских хранилищах существенно просели.