Идея стран ЕС возобновить импорт газа из России привела Брюссель в ярость

Начавшееся в ЕС обсуждение возобновления поставок трубопроводного газа из России в Европу как возможной части будущего соглашения по урегулированию на Украине привело в ярость чиновников в Брюсселе. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Разговоры о возобновлении продаж газа из России по трубопроводам привели в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объемов импорта российских энергоносителей в блок», — говорится в сообщении издания.
По оценке FT, возобновление российского экспорта газа в Европу значительно увеличило бы доходы Москвы.
До этого та же газета сообщала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских хранилищах существенно просели.