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Идея стран ЕС возобновить импорт газа из России привела Брюссель в ярость

FT: разговоры о возобновлении импорта газа из РФ привели Брюссель в ярость
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Shutterstock

Начавшееся в ЕС обсуждение возобновления поставок трубопроводного газа из России в Европу как возможной части будущего соглашения по урегулированию на Украине привело в ярость чиновников в Брюсселе. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Разговоры о возобновлении продаж газа из России по трубопроводам привели в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, многие из которых в течение последних трех лет работали над сокращением объемов импорта российских энергоносителей в блок», — говорится в сообщении издания.

По оценке FT, возобновление российского экспорта газа в Европу значительно увеличило бы доходы Москвы.

До этого та же газета сообщала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских хранилищах существенно просели.

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