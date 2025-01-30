В ЕС предложили возобновить импорт газа из России

FT: в ЕС предложили возобновить импорт газа из РФ для сделки по Украине

Несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских столицах.

Идею о возобновлении поставок «голубого топлива» одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они полагают, что закупки российского газа позволят сократить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем. По словам главы государства, Россия всегда открыта для совместной работы, а российско-американские отношения претерпевают не лучшие времена исключительно из-за нежелания администрации бывшего президента США Джо Байдена вести диалог. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе превысила $550 впервые с 2023 года.