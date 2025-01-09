Байден отменил свою последнюю зарубежную поездку на посту президента

Президент США Джо Байден решил отменить свою последнюю зарубежную поездку на посту главы государства из-за пожаров у Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно заявлению, вечером 8 января политик побывал в районе стихийного бедствия в Калифорнии и пообщался с пожарными, спасателями и полицейскими, которые там работают. После этого он решил отменить визит в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве противодействием стихии в ближайшие дни.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. После этого Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии. По последним данным, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

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