У Пэрис Хилтон сгорел дом в Малибу

Американская киноактриса и модель Пэрис Хилтон из-за пожара в Калифорнии лишилась пляжного дома в Малибу, пишет TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, несмотря на то, что этот дом — не основное место жительства знаменитости, для нее это «тяжелая утрата».

Не только актриса осталась без недвижимости в элитном районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где лесной пожар бушует с утра 7 января. Звезды шоу «Голливудские холмы» тоже лишились дома в США. Актер Спенсер Пратт публиковал в TikTok ролик о том, как пламя охватило его поместье в Калифорнии. Его он делил со своей женой, актрисой Хайди Монтаг, и сыновьями — 2-летним Райкером и 7-летним Гарнером. Также Пратт продемонстрировал подписчикам полыхающую от огня панораму прилегающих к дому территорий. «Кошмар стал явью», — подписал пост Пратт. Звезде «Однажды в Америке» Джеймсу Вудсу также пришлось эвакуироваться из дома из-за лесного пожара.

Ранее в США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии актерской гильдии.