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В Лос-Анджелесе начался усиливаемый ветром лесной пожар

Лесной пожар в Лос-Анджелесе вызвал эвакуацию 27 тысяч человек
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Thodoris Nikolaou/AP

В западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар, что вызвало эвакуацию почти 30 тысяч человек. Об этом сообщает газета Wall Street Jornal.

По имеющейся информации, обязательная эвакуация была объявлена в районе Палисейдс, в котором расположен национальный парк. В опасной зоне проживают около 27 тысяч человек. Сейчас огнем охвачено свыше трех квадратных километров, но пламя быстро распространяется из-за сильного ветра.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что из-за усиливающегося ветра ситуация очень опасная.

В сентябре сообщалось о крупном лесном пожаре в Милютинском районе Ростовской области.

В тот же день в Мордовии сильный лесной пожар распространился на 25 дачных домов.

Ранее эколог объяснил, почему в России не хватает средств на тушение лесных пожаров.

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