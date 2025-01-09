Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии

Байден объявил о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров

Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за сильнейших пожаров, бушующих в штате. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Решение президента обеспечивает федеральное финансирование пострадавшим лицам в округе Лос-Анджелес», — говорится в сообщении.

Пострадавшие смогут получить помощь в виде грантов на временное жилье и ремонт домов, недорогие кредиты для покрытия убытков незастрахованного имущества и рассчитывать на другие программы. Кроме того, федеральное финансирование доступно и для местных органов власти.

«После полного завершения оценки ущерба могут быть определены дополнительные округа и формы помощи», — добавили в Белом доме.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

Ранее сообщалось, что у актрисы Пэрис Хилтон сгорел дом из-за пожаров в США.