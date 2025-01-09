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В США оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

ABC: пожары в Лос-Анджелесе нанесли ущерб более чем в $50 млрд

В США ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд, передает ABC cо ссылкой на данные компании AccuWeather.

«Это уже один из самых страшных лесных пожаров в истории Калифорнии. Если в ближайшие дни сгорят еще строения, это может стать самым страшным лесным пожаром в современной истории Калифорнии по количеству сгоревших строений и экономическим потерям», — заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Как уточняется, огонь особенно свирепствует на побережье от Санта-Моники до Малибу, где находятся некоторые из самых дорогих объектов недвижимости в США. От пожаров пострадали знаменитости, в том числе киноактриса и модель Пэрис Хилтон и звезды шоу «Голливудские холмы».

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Ранее в США из-за пожаров отменили объявление номинантов премии актерской гильдии.

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