Эстония и НАТО примут меры после обрыва кабелей в Балтийском море

Президент Эстонии: мы и НАТО примем меры после обрыва кабелей в Балтийском море

Эстония вместе с союзниками по Североатлантическому альянсу примет меры после инцидентов с подводными кабелями в Балтийском море. Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис, передает ТАСС.

Он отметил, что повторяющиеся повреждения инфраструктуры в Балтийском море говорят о системной угрозе, а не о случайностях. Карис подчеркнул, что страна примет меры для противодействия этой угрозе совместно с Финляндией и другими странами НАТО.

Накануне в Балтийском море погранслужба Финляндии задержала вышедший из Петербурга нефтяной танкер Eagle S. Предполагается, что судно причастно к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

26 декабря в Финском заливе были повреждены еще три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией.

До этого между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна. Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в причастности к отключению.

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