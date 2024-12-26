Президент Финляндии обвинил Россию в причастности к отключению кабеля EstLink 2

Стубб: нужно бороться с рисками, которые создает «теневой флот» России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости бороться с рисками, которые якобы создает «теневой флот» России. Так он в соцсети Х прокомментировал отключение очередного электрокабеля.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна.

Стубб рассказал, что полиция и пограничная охрана проинформировали его об обрыве кабеля.

Сообщалось, что эстонский и финский операторы Elering и Fingrid оперативно работают над тем, чтобы выяснить причину неисправности.

В ноябре были внезапно оборваны два кабеля — BCS East-West, соединяющий Литву и Швецию, и C-Lion1, соединяющий Финляндию с Германией. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что кабели повредили «намеренно».

20 ноября стало известно, что датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями в Балтийском море. НАТО заподозрило шедшее из России китайское судно в умышленном повреждении кабелей якорем в Балтийском море.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.