В Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей

Глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей. Об этом сообщает издание LRT.

«Если будет проведено расследование и выяснится, что какая-либо страна ответственна за обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, Европейский союз и его государства-члены должны ввести санкции против такого дестабилизирующего саботажа в отношении критической инфраструктуры», — заявил он.

По его словам, литовские и шведские власти уже начали расследование по факту нарушения работы кабеля связи между Швецией и Литвой. Министр обороны Швеции Пол Йонсон добавил, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

После случившегося главы минобороны Швеции и Литвы выразили обеспокоенность и упомянули в своих комментариях «опасное соседство с Россией».

Ранее в Европе сообщили о разрыве второго подводного кабеля связи.