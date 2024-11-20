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В Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей

Глава МО Литвы Кащюнас предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей

Глава министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас предложил вводить санкции за обрыв морских кабелей. Об этом сообщает издание LRT.

«Если будет проведено расследование и выяснится, что какая-либо страна ответственна за обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, Европейский союз и его государства-члены должны ввести санкции против такого дестабилизирующего саботажа в отношении критической инфраструктуры», — заявил он.

По его словам, литовские и шведские власти уже начали расследование по факту нарушения работы кабеля связи между Швецией и Литвой. Министр обороны Швеции Пол Йонсон добавил, что ситуация с безопасностью в регионе ухудшается.

18 ноября сообщалось, что подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. По словам директора по технологиям компании Telia, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

После случившегося главы минобороны Швеции и Литвы выразили обеспокоенность и упомянули в своих комментариях «опасное соседство с Россией».

Ранее в Европе сообщили о разрыве второго подводного кабеля связи.

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