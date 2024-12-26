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Между Эстонией и Финляндией повреждены еще три кабеля связи

Postimees: в Финском заливе повреждены три кабеля между Эстонией и Финляндией
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JesperG/Shutterstock/FOTODOM

В Финском заливе повреждены еще три коммуникационных кабеля между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает Postimees.

Отмечается, что вечером 25 декабря департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Эстонии получил информацию о повреждении трех морских кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Два из них принадлежат концерну Elisa, еще один — компании CITIC Telecom. Причина повреждения неизвестна. Подчеркивается, что все услуги и связь между Эстонией и Финляндией не нарушены, так как соединения имеют многократное дублирование.

Накануне между Эстонией и Финляндией произошло аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2. Причина сбоя неизвестна. Президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию в причастности к отключению.

Ранее в Литве предложили ввести санкции за обрыв морских кабелей.

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