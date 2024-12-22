Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина, нанося удары по территории России, занимается терроризмом. Его слова приводит YouTube-канал Dialogue Works.

Он указал, что существует юридическое определение терроризма, и деятельность Украины подпадает под него.

Риттер подчеркнул, что удар беспилотниками по Казани был продиктован политическими мотивами и не имел военной ценности. Подобные атаки направлены на дальнейшую эскалацию, чтобы спровоцировать Россию, считает аналитик.

«Они не смогут добиться того, чего хотят. Они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какие-то значение. Я думаю, Россия понимает, что Украина и ее союзники, я извиняюсь, сумасшедшие», — заявил экс-разведчик.

21 декабря на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что некоторые беспилотники были обезврежены в результате не сработавшей взрывчатки, что позволило оперативно провести эвакуацию и предотвратить более серьезные последствия.

Ранее профессор заявил о безумии Украины после фразы Зеленского о России.