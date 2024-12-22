Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риттер резко отреагировал на удар ВСУ по Казани

Экс-разведчик Риттер: Украина занимается терроризмом, нанося удары вглубь России
close
Андрей Бортко/РИА Новости

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина, нанося удары по территории России, занимается терроризмом. Его слова приводит YouTube-канал Dialogue Works.

Он указал, что существует юридическое определение терроризма, и деятельность Украины подпадает под него.

Риттер подчеркнул, что удар беспилотниками по Казани был продиктован политическими мотивами и не имел военной ценности. Подобные атаки направлены на дальнейшую эскалацию, чтобы спровоцировать Россию, считает аналитик.

«Они не смогут добиться того, чего хотят. Они не уничтожили ничего, что имело бы хоть какие-то значение. Я думаю, Россия понимает, что Украина и ее союзники, я извиняюсь, сумасшедшие», — заявил экс-разведчик.

21 декабря на Казань было совершено нападение с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Позднее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщал, что некоторые беспилотники были обезврежены в результате не сработавшей взрывчатки, что позволило оперативно провести эвакуацию и предотвратить более серьезные последствия.

Ранее профессор заявил о безумии Украины после фразы Зеленского о России.

Все новости на тему:
ВСУ ударили по Казани дронами
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами