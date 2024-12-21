Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Восемь прилетов беспилотников зафиксировали в Казани

ТАСС: восемь прилетов БПЛА зафиксировали в Казани

Восемь прилетов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали в Казани, шесть атак пришлись на жилые дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов», — проинформировали в пресс-службе.

Один беспилотник пришелся на промышленное предприятие, еще один прилет был зафиксирован над рекой.

По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным мэрии Казани, после атаки дронов пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах города.

Один из дронов врезался в 37-этажный комплекс «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы, другой — элитный ЖК «Манхэттен» неподалеку от центра Казани. Кроме того, была атакована пятиэтажка на улице Красной Позиции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее было опубликовано видео с моментом попадания второго беспилотника в многоэтажный дом.

Все новости на тему:
ВСУ ударили по Казани дронами
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами