Восемь прилетов беспилотников зафиксировали в Казани

Восемь прилетов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали в Казани, шесть атак пришлись на жилые дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов», — проинформировали в пресс-службе.

Один беспилотник пришелся на промышленное предприятие, еще один прилет был зафиксирован над рекой.

По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным мэрии Казани, после атаки дронов пожары произошли в Советском, Кировском и Приволжском районах города.

Один из дронов врезался в 37-этажный комплекс «Лазурные небеса», который находится на пересечении улиц Взлетной и Патриса Лумумбы, другой — элитный ЖК «Манхэттен» неподалеку от центра Казани. Кроме того, была атакована пятиэтажка на улице Красной Позиции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее было опубликовано видео с моментом попадания второго беспилотника в многоэтажный дом.