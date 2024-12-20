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Профессор заявил о безумии Украины после фразы Зеленского о России

Профессор Малинен счел безумными властей Украины после слов Зеленского о России
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен резко раскритиковал Владимира Зеленского после его заявления о необходимости «принудить Россию к миру». Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Уровень безумия в вашем правительстве и в европейском руководстве непостижим», — написал Малинен.

Так профессор прокомментировал публикацию украинского лидера о том, что на заседании Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Киева. Зеленский также утверждает, что у Европы и США есть возможность оказать давление на Россию, чтобы принудить ее к миру.

До этого Владимир Зеленский оскорбительно ответил на идею президента России Владимира Путина устроить «технологическую дуэль» с применением ракеты «Орешник». После этого первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал Зеленского пигмеем, который пытается перебить российского лидера.

Ранее Зеленский отверг инициативы Орбана из-за «теплых отношений» с Путиным.

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