На некоторых беспилотниках, атаковавших Казань, не сработали взрывные устройства

Минниханов: ведется работа по ликвидации не сработавшей на БПЛА взрывчатки

В Казани обезвреживаются украинские беспилотники, на которых не сработали взрывные устройства. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого передает ТАСС.

«На некоторых летательных аппаратах взрывчатые вещества не сработали, они ликвидируются. Поэтому мы провели мероприятия по эвакуации людей», — сказал он.

По его словам, из восьми дронов, атаковавших город, три были направлены на объекты оборонно-промышленного комплекса, остальные — на жилые дома.

Некоторые беспилотники были обезврежены в результате не сработавшей взрывчатки, что позволило оперативно провести эвакуацию и предотвратить более серьезные последствия. Минниханов подчеркнул слаженную работу всех оперативных служб города в ликвидации последствий атаки.

21 декабря на Казань было совершено нападение с участием беспилотных летательных аппаратов. Всего было зафиксировано восемь дронов. В результате инцидента пострадали два многоквартирных дома, а также один малоэтажный жилой объект. Дроны также нацеливались на одно из промышленных предприятий. Власти сообщают, что пострадавших нет. Это была первая атака БПЛА на Казань, ранее дроны атаковывали Елабугу, Нижнекамск и несколько районов республики.

Ранее Путин поговорил с главой Татарстана после атаки на Казань.