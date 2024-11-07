Захарова рассказала, как Харрис попрощалась со своими сторонниками

Вице-президент США Камала Харрис после поражения на выборах главы государства попрощалась со своими сторонниками в Вашингтоне с помощью телесуфлера. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Даже свою прощальную речь после проигрыша Камала Харрис читала с экрана», — отметила она.

Харрис на встрече со сторонниками заявила о признании поражения на президентских выборах. Она подчеркнула, что будет продолжать бороться за права женщин и другие важные для нее идеалы.

Кроме того, вице-президент подтвердила, что звонила Трампу и поздравила его с победой. Она пообещала выигравшему президентские выборы кандидату от Республиканской партии США Дональду Трампу мирную передачу власти.

В США завершилось голосование на выборах президента. Для победы нужно более 270 голосов выборщиков. И хотя текущие итоги предварительные, уже ясно, что Трамп набрал нужное количество. Голосование выборщиков состоится 17 декабря, после чего 6 января конгресс утвердит итоги. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января 2025 года.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.