Харрис пообещала Трампу мирную передачу власти

Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая выборы главы государства, пообещала Дональду Трампу мирную передачу власти. Об этом передает РИА Новости.

«Мы поможем ему (Дональду Трампу. — «Газета.Ru») и его команде в их переходном процессе… Мы будем участвовать в мирной передаче власти», — отметила Харрис на первой после поражения встрече со своими сторонниками в Вашингтоне.

Кроме того, она подтвердила, что звонила Трампу и поздравила его с победой.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

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Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.