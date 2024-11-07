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Харрис заявила о признании поражения на выборах, но не в борьбе за американские идеалы

Харрис: я признаю поражение на выборах, но не в борьбе за идеалы Америки

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Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис заявила о признании поражения на президентских выборах, но при этом она отказалась признавать поражение в борьбе за свободу и идеалы Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Харрис, американцы и лично она хранят верность не президенту или партии, а «конституции, совести и Господу». Поэтому она признает свое поражение на выборах, но не признает поражения в борьбе за свободы, справедливость и достоинство всех людей, идеалы, отображающие Америку и лучшее в американцах.

7 ноября Харрис пообещала выигравшему президентские выборы кандидату от Республиканской партии США Дональду Трампу мирную передачу власти.

Харрис подтвердила, что звонила Трампу и поздравила его с победой.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Ранее Трамп объявил себя 47-м президентом США.

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Выборы в США - 2024
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