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Стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах

Politico: Трамп составил список людей, которым обещал отомстить в случае победы

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Chris Pizzello/AP

У победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом. Об этом пишет издание Politico с опорой на резкие высказывания республиканца в адрес тех или иных политических деятелей.

В список вошли действующий президент США Джо Байден и его сын Хантер, а также другие члены семейства. Туда также вошли Камала Харрис, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси и другие.

Кроме того, журналисты Politico включили в этот список и себя, за отказ раскрывать свои источники.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). По предварительной информации, кандидат от республиканцев набирает минимум 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

Трамп уже объявил себя победителем и назвал свою победу на выборах исторической.

Ранее миру предрекли пропаганду сексизма, расизма и авторитаризма при президентстве Трампа.

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Выборы в США - 2024
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