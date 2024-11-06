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В США назвали дату инаугурации Трампа

USA Today: инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года

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Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в вашингтонском Капитолии. Об этом сообщает газета USA Today.

В день инаугурации Трамп будет приведен к присяге, а затем произнесет речь. После официальной части выступления нового президента пройдут торжественный парад и инаугурационный бал.

После торжественных мероприятий Дональд Трамп со своей супругой, а также избранный вице-президент Джей Ди Вэнс с женой прибудут в Белый дом, где их встретят действующие президент Джо Байден и действующий вице-президент Камала Харрис для передачи власти.

Это является традицией, которая символизирует мирную передачу полномочий. При этом она соблюдается не всегда: сам Трамп в 2021 году проигнорировал церемонию в Белом доме.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах. Он выразил надежду на конструктивную работу с новой администрацией.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.

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Выборы в США - 2024
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