В США назвали дату инаугурации Трампа

Инаугурация избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в вашингтонском Капитолии. Об этом сообщает газета USA Today.

В день инаугурации Трамп будет приведен к присяге, а затем произнесет речь. После официальной части выступления нового президента пройдут торжественный парад и инаугурационный бал.

После торжественных мероприятий Дональд Трамп со своей супругой, а также избранный вице-президент Джей Ди Вэнс с женой прибудут в Белый дом, где их встретят действующие президент Джо Байден и действующий вице-президент Камала Харрис для передачи власти.

Это является традицией, которая символизирует мирную передачу полномочий. При этом она соблюдается не всегда: сам Трамп в 2021 году проигнорировал церемонию в Белом доме.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Трампа с победой на выборах. Он выразил надежду на конструктивную работу с новой администрацией.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.