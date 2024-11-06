Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента США

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис позвонила республиканцу Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного советника вице-президента США.

По его словам, Харрис также обсудила с Трампом важность мирной передачи власти.

6 ноября американская телекомпания NBC со ссылкой на анонимные источники сообщала, что Харрис и президент США Джо Байден готовятся созвониться с Трампом и признать поражение Демократической партии. По информации Белого дома, Байден намерен позвонить победившему республиканцу с поздравлениями и пригласить его в Белый дом, а также хочет лично присутствовать на его инаугурации. В 2020 году, когда победил Байден, Трамп всего этого не делал.

До этого стало известно, что в полночь по московскому времени Харрис выступит перед своими сторонниками в Говардском университете.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее стало известно, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.