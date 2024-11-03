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Россия стала активнее Китая взаимодействовать с КНДР

WSJ: Россия обогнала Китай по интенсивности контактов с Северной Кореей

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Виталий Аньков/РИА Новости

В 2024 году Россия и Северная Корея активно взаимодействовали на различных уровнях, организовав более 40 визитов представителей дипломатических, экономических и военных ведомств, что вчетверо превышает количество подобных контактов между КНДР и Китаем. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование издания NK News.

Кроме того, в текущем году глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обменялись более чем десятью посланиями, в то время как с председателем КНР Си Цзиньпином лидер КНДР контактировал втрое реже.

В статье WSJ отмечается, что такие показатели говорят о резком повороте в дипломатических отношениях Северной Кореи, что связано с уменьшением влияния Китая на страну.

По мнению опрошенных компанией Би-би-си аналитиков, отношения КНДР с Китаем и Россией сильно отличаются. Эксперты отмечают, что в течение последнего года Ким Чен Ын демонстрировал особое расположение к Путину, а не к Си Цзиньпину. В частности, он дважды встречался с российским президентом, хотя с китайским лидером не общался уже около пяти лет. По словам аналитика International Crisis Group Кристофера Грина, Китай недоволен тем, как идут дела, но власти пытаются сдержать свое недовольство.

2 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи подтвердили твердую приверженность стран выполнению положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в полном объеме. Согласно заявлению МИД России, 1 ноября дипломаты провели стратегические консультации в Москве.

Ранее в США рассказали о стратегии по отделению Китая от альянса РФ, КНДР и Ирана.

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