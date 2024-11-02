РФ и КНДР подтвердили приверженность выполнению договора о партнерстве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи подтвердили твердую приверженность стран выполнению положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в полном объеме. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В заявлении отмечается, что 1 ноября дипломаты провели стратегические консультации в Москве.

«С обеих сторон подтверждена твердая приверженность выполнению в полном объеме положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», — подчеркнули в МИД.

Там добавили, что между КНДР и РФ сложились дружественные отношения. При этом договор о двустороннем сотрудничестве закрепил их вывод «на новый качественный уровень».

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание, что организация переговоров с участием Сергея Лаврова и Цой Сон Хи вносит важный вклад в дальнейшее укрепление связей между Москвой и Пхеньяном. На этом фоне дипломаты договорились продолжить проводить стратегические консультации в будущем, а также поддерживать контакты между министерствами иностранных дел двух стран на разных уровнях.

Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года. Церемония состоялась в столице КНДР, куда российский лидер прибыл накануне с официальным визитом.

Ранее в Кремле высказались о военном сотрудничестве РФ и КНДР.