В США рассказали о стратегии по отделению Китая от альянса РФ, КНДР и Ирана

В условиях растущего взаимодействия между Китаем, Ираном, Северной Кореей и Россией США должны донести до главы КНР Си Цзиньпина, насколько опасно для интересов Китая сближение с «осью XXI века». Об этом пишет Foreign Affairs (FA).

По мнению авторов статьи, подход США должен быть направлен на действенное противостояние Ирану, КНДР и России, чтобы показать Китаю, что присоединение к этой группе не является путем к глобальному влиянию.

Согласно материалу FA, эта «ось», возможно, не является официальным союзом, однако представляет собой все более тесную кооперацию, которой необязательно превращаться в альянс для достижения своих целей или подрыва интересов США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Отмечается, что четыре страны объединяет неприятие политики Вашингтона и международной системы, которые они рассматривают как угрозу своим интересам. Кроме того, как пишет FA, связь между Китаем и Россией основана на крепких личных отношениях между Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным.

В то время, как некоторые говорят о попытке разделить членов оси, бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности президента Джорджа Буша-младшего Кондолиза Райс наоборот предлагает «столкнуть их вместе и заставить их справиться с последствиями того факта, что на самом деле у них не так уж много общего».

По мнению Райс, любая попытка изолировать Россию обречена на провал из-за поддержки, которую Москва получает от своих союзников в контексте украинского конфликта. Как отмечает FA, попытка отделить КНДР или Иран, в свою очередь, потребует уступок, на которые вряд ли пойдет любая администрация США.

Согласно материалу издания, Китай, в отличие от своих союзников по «оси», является частью мировой экономики, и перспектива масштабных вторичных санкций в случае, если Пекин перейдет красную черту и начнет поставлять оружие в Россию, может привести к реальным экономическим потерям. Таким образом, отношения с Россией, Северной Кореей и Ираном могут не только подорвать усилия Китая по утверждению себя в качестве глобального лидера нового мирового порядка, но и нанести ущерб репутации Си Цзиньпина как внутри страны, так и за ее пределами.

По мнению авторов статьи, правильная стратегия США может убедить китайского лидера в том, что он сможет лучше действовать в своих интересах, отказавшись от сотрудничества с «осью неудачников».

В конце сентября агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников сообщало, что США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой Россия, Китай, Иран и КНДР углубляют взаимодействие, чтобы бросить вызов американскому доминированию.

Ранее в Кремле прокомментировали сотрудничество России и КНДР.