Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг Газы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом обсудили конфликт Израиля и Палестины и обменялись мнениями по ситуации. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа», — говорится в сообщении.

При этом главы дипведомств отметили важность скорого прекращения огня и оказания гумпомощи для мирных жителей.

Ранее Лавров в рамках встречи формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) в Тегеране обсудил дальнейшее наращивание двустороннего партнерства в контексте договоренностей на высшем уровне.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках встречи стороны обсудили актуальные аспекты двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса многопланового российско-иранского партнерства в соответствии с договоренностями между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.