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Зеленский заявил, что встретился с членами правящей Социал-демократической партии Германии

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел встречу с членами правящей Социал-демократической партии Германии — сопредседателем партии Ларсом Клингбайлем, а также с главой парламентской фракции Рольфом Мютценихом. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский выразил благодарность германской стороне за всестороннюю поддержку Украины, прием более миллиона вынужденных переселенцев, а также за «лидерство в формировании танковой коалиции через предоставление немецких танков Leopard и вклад в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T».

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN заявил, что общий объем помощи Украине со стороны ФРГ составил в 2022 году порядка €14 млрд.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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